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Zuhal Topalla ilgili akıl almaz iddialar

'Evlilik için başvuru yaptığım Zuhal Topalın programında kandırıldım."

Zuhal Topalla ilgili akıl almaz iddialar

'Evlilik için başvuru yaptığım Zuhal Topalın programında kandırıldım."

24 Ocak 2016 Pazar 21:23
Zuhal Topalla ilgili akıl almaz iddialar
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"SEVDİĞİM kadın Nargile hanımla tüm evraklarımızı hazırlayıp evlilik günümüzü aldık. Bize söylenen tarihte ben stüdyoda hazır bulundum. Gelini görmek istediğimde Nikahtan önce görme, uğuru kaçmasın dediler. Bunun üzerine büyük bir heyecanla oturduğum Nikah masasında evleneceğim kişi olan Nargile hanımın gelmediğini duyunca şok oldum. Stüdyonun kenarında bekleyen ekibe Nargileyi sorduğumda bana kaş göz işareti yapıp, sus sakın ağzını açma dediler. Önce bunun bir şaka olduğunu düşündüm. Ama Nargile Hanım telefona bağlandığında şok oldum.
Yayın bittiğinde beni düşürdükleri durumdan dolayı gururum çok incindi. Tüm aileme ve çevreme rezil oldum. Bu sebeple ağlamaya başladığım sırada ikinci bir şokla karşılaştım. Sahte nikah memuru olduğunu öğrendiğim Halis Bozkurt yanıma gelip üzülme, ağlama dedi. Daha Sonra bana ben nikah memuru değilim, seyircileri getiren şoförüm. Beni de bu yayına zorla çıkardılar dedi. Program çalışanlarına bana neden bunu yaptıklarını sorduğumda elimizde sana ait resimler var, seni tüm Türkiye'ye rezil ederiz diye tehdit ettiler. Ayrıca bu şikayeti yaparsam, ailemin başına kötü şeyler geleceğini söylediler. Bunun üzerine bir süre daha yayına devam etmek zorunda kaldım"
Yapımcı Zeynep Esra Peker, program ekibi Aslı Kaprol ve Merve Polat'tan şikayetçi olduğunu ifadesine ekledi.
İşte mağdur damat Adnan İrişme'nin dava dilekçesi.
18.01.2015
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA
ŞİKAYET EDEN : Adnan İRİŞME
SİKAYET EDİLEN : 1) Sobe Film Produksiyon Hizmetleri A.Ş yetkilisi
Zeynep Esra PEKER
Huzur mah Cendere cad No:120/1 Sarıyer / İstanbul
2) Aslı KAPROL
3) Merve POLAT
Huzur mah Cendere cad No:120/1 Sarıyer / İstanbul
SUÇ VE TARİHİ : Türk Ceza Kanunu 264. md. gereği "Zuhal Topal'la İzdivaç Programı" nın 20.10.2015 tarihli yayınında sahte nikah memuru kullanılması, TCK 106, TCK 107. md., TCK 125. md ve Savcılığınızca resen gözetilecek olan suçlar.
AÇIKLAMALAR :
1) Daha evvel 2014 senesinde Fox Tv'de yayınlanan Esral Erol'la İzdivaç programında aday olarak yer alıyordum. Daha sonra programın FOX Tv'deki yayınının son bulmasından sonra aynı kanalda "Zuhal Topal'la İzdivaç" isimli TV programına beni Aslı KAPROL telefonla arayarak "Senin tekrar bu programa katılmanı istiyoruz, Esra Erol'un programına gitmeyi düşünüyorsan gidemezsin çünkü elimizde senin sözleşmen var eğer gidecek olursan 50.000 TL dava açarız" diye tehdit etti. Bunun üzerine beni İstanbul'a getirttirdi ve benimle Ayazağa'daki stüdyoda yüzyüze görüştü. Aynı şeyleri tekrarladı. Eğer aksini yaparsan seni süründürürüz, seninle uğraşım, başına iş alırsın, bu işten sıyrılamazsın, Zeynep Esra PEKER'in de bu konudaki kesin talimatı böyle, dedi. Ben de başıma bir bela gelecek diye korktuğum için kabul etmek zorunda kaldım. Böylece korktuğum için kabul etmek zorunda kaldım ve programda istemediğim halde beni yayına çıkardılar.
2) 20.08.2015 Tarihli " Zuhal Topal'la İzdivaç" isimli TV programında, Nargila BAİRAMOVA isimli kişi bana talip olarak programa geldi. Canlı yayına çıktı ve 21.08.2015 tarihinde de kendisi ile görüştükten, tanıştıktan sonra karar anı olarak programda belirtilen kısımda kararımın olumlu olduğunu canlı yayında söyledim. Ve kendisi ile biz birbirimiz tanımak için arkadaşlığa başladık.
3) İşin ciddi boyuta geleceğini anlayınca kendisini ailem ile tanışmak için Çerkezköy'e götürdüm. Ailem ile tanıştılar ve bizde misafir ettik ve ondan sonra Nargila hanım İstanbul'a döndü. Daha sonra programın 13 Ekim 2015 tarihli yayınında; ailem ile tanıştığını, görüşmenin olumsuz geçtiğini canlı yayında açıkladı. Bu açıklamayı yaptığı yayında da kanaldan ayrıldığını, programda bundan sonra yer almayacağını açıkladı ve Nargila hanımla da bir daha da görüşemedim.
4) Bu açıklamasından sonra beni şirket çalışanlarından Aslı KAPROL telefonla arayarak, Nargila hanımla kendisinin görüştüğünü ve onu ikna ettiğini söyledi. Ben de Aslı Kaprol'un beni araması ve bunları söylemesi üzerine ailem ile görüştüğümü, benim de niyetimin evliliktir dedim. Beni kanala çağırdı 16 Ekim 2015 tarihli yayına çıkmamı ve nikah tarihimi 20 Ekim 2015 olarak açıklamamı söyledi. Yayına çıkıp bunu söylememi istedi. Bunun üzerine yayına çıkıp bunu açıklamak zorunda kaldım.
5) Kendisi nikah işlemleri için gerekli işlemleri başlatacağını söyleyerek benden lüzümlu evrakları istedi, kendisine kimlik fotokopimi, ikametgahımı ve resimlerimi verdim. Doktor muayenesi işlemleri için ise Nargila hanımla ikimizi birlikte hastaneye daha sonrasında da Belediyeye göndereceğini söyledi. Buna inandım.
6) 20 Ekim 2015 tarihli programa Nargila hanım ile evleneceğime inanarak çıktım. Stüdyoda nikah masası ve nikah memurunun hazır bulunduğunu gördüm. Nargila hanımın nerede olduğunu Zeynep Esra Peker, Aslı Kaprol ve Merve Polat'a sordum. Hazırlıkları birlikte yapıyoruz, Nargila hanım burada stüdyoda dediler. Kesin mi diye sordum, yemin ederiz ki şu an stüdyoda dediler.
7) Bunun üzerine yayına çıktım, masaya oturdum ve kendisinin gelinlikle içeri girmesini beklemeye başladım. Ancak Nargila hanım canlı yayına şikayetçi olduğum kişiler tarafından telefonla bağlattırılarak "Ben başkası ile mantık evliliği yapacağım ve benim hayatımda şu an birisi var, Adnan'la evlenmeyi düşünmüyorum, şu an hayatımdaki kişi ile evleneceğim" dedi. Bu yayına ait görüntülerde de mevcuttur.
8) Duygularım paramparça oldu, gururumla oynandığı için stüdyodan dışarı çıktım, ağlamaya başladım o sırada kamu görevlisi kıyafeti giymiş olarak daha sonra sahte nikah memuru olduğunu öğrendiğim Halis Bozkurt yanıma geldi, üzülme ağlama dedi. Kendisine teşekkür ettim ve hangi belediyeden geldiğini sordum. Bana ben nikah memuru değilim ve seyircileri getiren şoförüm, beni de bu yayına zorla çıkardılar. Zeynep Esra Peker, Aslı Kaprol ve Merve Polat'ın işimden etmekle tehdit ettiler dedi. Bunun üzerine hayal kırıklığım yüzünden yıkıldım. Nikahın düzmece olduğunu o sırada bu itiraf üzerine anladım. Zeynep Esra Peker, Aslı Kaprol ve Merve Polat'ın yanına giderek bu sahte nikah işini Halis Bozkurt'tan öğrendiğimi, bu düzemece nikahı kendilerinin düzenlediğini, onurum ve kişiliğimle Türk halkı nezdinde beni ve ailemi rezil ettiklerini, kendileri hakkında şikayette bulunacağımı söyleyerek ayrıldım. O esnada "elimizde sana ait resimler var, senin bu resimlerini yayınımızda ve basında çıkartırız seni Türkiye'ye rezil ederiz" dediler. Ayıca bu şikayeti yaparsam benim ve ailemin başına kötü şeyler yapacak adamlarının dadanacağını ve bunun sonucunda öldürteceklerini dahi söylediler.
9) Bu tehditleri neticesinde beni zorlayarak yayına devam ettirdiler . Korktuğum için bugüne kadar şikayette bulunamadım. Ancak, 11 Ocak 2016 tarihli basında haber ortaya çıkınca ben de bundan güç alarak şikayette bulunmaya karar vererek bu dilekçeyi hazırladım.
10) 11 Ocak 2016 tarihinde bu haber basına çıkınca beni Aslı Kaprol 0 537 364 77 59 numaralı telefonundan 0 536 271 05 99 numaralı telefonumu gece saat 23:30 civarı arayarak " İstanbul'a kanala gelmemi, gelmezsem başıma gelecekleri hayal bile edemeyeceğimi söyledi". Ben de korkuyla işimden de izin alarak 12 Ocak 2016 tarihinde İstanbul'a geldim. Sobe film'in çekimleri yaptığı Ayazağa'daki stüdyosuna gittim. Aslı ve Merve benimle konuşarak; "ortaya çıkan sahte nikah skandalından haberin var, kesinlikle bir açıklama yapmayıp savcılığa hakkımızda suç duyurusunda bulunmayacaksın yoksa ölürsün" dediler. Bu konuşma stüdyonun kafeteryasında oldu. Zaten bir şikayette bulunsam dahi programa katılan Umut, Şendoğan, Hanife, Ayten ve Ahmet'in Sobe filmin elemanları olduklarını, şirketten maaş aldıklarını bu nedenle aleyhime her an tanıklık yapabileceklerini belirttiler. Bu kişiler Sobe film şirketinden maaş almakta olup iddialarımın ortaya konması açısından şirkete ait bu şahıslara kesilen makbuzların tespiti bakımından inceleme yapılmasını talep ederim. Sobe film yönetimi ve bu adaylar maaş aldıkları için bayan ve erkek taliplerin Türk halkının duyguları ile oynuyorlar. Sobe film yönetimi gelen taliplere sürekli "olumsuz" cevap verdiriyorlar. Bu iddialarım görüntü arşivlerinde de mevcuttur. Orada kesinlikle evlenme amacı ile bulunmamaktadırlar. Sobe film tarafından bu şahıslar yönlendiriliyorlar.
Ayrıca, Nargila hanım bu düzenlenen sahte nikah olayından sonra kanala Sobe film tarafından geri getirilerek yayına çıkartıldı. 13 Kasım 2015 tarihli yayın incelendiği zaman görülecektir ki program sunucusu Zuhal Topal dahi yayında " Nargila hanım ile sürekli irtibat halinde olduklarını, onunla ilgilendiklerini" canlı yayında açıklamıştır.
Artık bu tehdit ve şantajlara daha fazla ölüm korkusu ile yaşamak da istemediğimden, kişilik haklarım zarar gördüğünden ve yukarıda açıkladığım üzere ve yapılacak inceleme neticesi Savcılığınızın re'sen gözeteceği hususlardan dolayı; şikayetçi olduğum birlikte hareket ederek suça dahil olan şüpheliler hakkında soruşturma başlatılarak haklarında gerekli cezanın verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
Şikayetçi
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Son Güncelleme: 25.01.2016 01:19
Anahtar Kelimeler:
Zuhal TopalEvlilikİddia
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