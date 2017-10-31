Zuhal Topal'ın gözde gelin adayı, başrolü kaptı

GEÇTİĞİMİZ yıl Zuhal Topal 'ın sunduğu izdivaç programında koca arayan gelin adaylarından Ebru Gayrom , yönetmenliğini Ali Servet Dombaloğlu 'nun yapacağı ' Oğlum ' isimli sinema film inde boy gösterecek. CESUR SAHNELERDE BOY GÖSTERECEK İzdivaç programında aradığı koca adayını bulamayan gelin adaylarından Ebru Gayrom'un iş yaşantısında şans yüzüne güldü. 15 Kasım'da çekimlerine başlanacak ve yönetmen koltuğunda Ali Servet Dombaloğlu'nun oturacağı 'Oğlum' filminde Azeri asıllı Rus vatandaşını canlandıracak Ebru Gayrom'un oldukça cesur sahneleri var. BELEDİYE BAŞKANINDAN TAM DESTEK Çekimleri Osmaniye'de yapılacak olan 'Oğlum' filmi, Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı tarafından destekleniyor.

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