Zuhal Topal'ın gelin adayından yürek hoplatan paylaşım!

GEÇTİĞİMİZ günlerde ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile yatta görüntülenen Zuhal Topal'ın gelin adayı Naz, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

"ÖZENDİĞİN HAYATI YAŞIYORUM"

Instagram'da 500 bine yakın takipçisi olan gelin adayı, havuz başında çekilmiş fotoğrafını ismini vermediği kişiyi hedef alarak "Özendiğin hayatı yaşıyorum. Sen de hala reklam karşılığı ürün gönderiyorsun. İhtiyacın bir şey olursa yine de ara... İnsanız sonuçta kalan yemekler, sıkıldığım kıyafetler falan verim giyersin" notuyla paylaştı.

İşte gelin adayının o paylaşımı;