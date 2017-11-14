Zuhal Topal'ın elemanlarını ekranda madara ediyorlar

SONY Channel Türkiye kanalında RTÜK'ün izdivaç yasağını çiğneyen Hande Ataizi, verilen ağır cezanın ardından format değiştirerek evlendirme programını yarışma programına çevirdi.
ÇOCUK OYUNLARI OYNUYORLAR
Birçoğu Zuhal Topal'ın izdivaç programında boy gösteren gelin ve damat adaylarına çocuk oyunları oynatarak reyting yakalamaya çalışan Hande Ataizi'nin bunda başarılı olup olmayacağını zamanla göreceğiz.
HEMEN ADAPTE OLDULAR
Ancak gelin görün ki uzun zamandır ekranları işgal eden sözde gelin ve damat adaylarının format değişikliğine bu kadar hızlı adapte olmaları kanal yapımcıdan para aldıkları iddialarını da güçlendirdi.
NEREDEN NEREYE!
Öte yandan Zuhal Topal'ın programında burnundan kıl aldırmayan tipleri şimdilerde sandalye kapmaca gibi çocuk oyunları oynarken görenler "nereden nereye" demekten kendini alamıyor.
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