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Zuhal Topal'ın elemanlarını ekranda madara ediyorlar

Zuhal Topal'ın programında burnundan kıl aldırmayan ve kendilerine gelen talipleri bir bir geri çeviren adaylara şimdilerde sandalye kapmaca oyunu oynatılıyor

Zuhal Topal'ın elemanlarını ekranda madara ediyorlar

Zuhal Topal'ın programında burnundan kıl aldırmayan ve kendilerine gelen talipleri bir bir geri çeviren adaylara şimdilerde sandalye kapmaca oyunu oynatılıyor

14 Kasım 2017 Salı 11:56
Zuhal Topal'ın elemanlarını ekranda madara ediyorlar
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SONY Channel  Türkiye kanalında RTÜK'ün izdivaç yasağını çiğneyen  Hande Ataizi, verilen ağır cezanın ardından format değiştirerek evlendirme programını yarışma programına çevirdi.

ÇOCUK OYUNLARI OYNUYORLAR

Birçoğu  Zuhal Topal'ın izdivaç programında boy gösteren gelin ve damat adaylarına çocuk oyunları oynatarak reyting yakalamaya çalışan  Hande Ataizi'nin bunda başarılı olup olmayacağını zamanla göreceğiz.

HEMEN ADAPTE OLDULAR

Ancak gelin görün ki uzun zamandır ekranları işgal eden sözde gelin ve damat adaylarının format değişikliğine bu kadar hızlı adapte olmaları kanal yapımcıdan para aldıkları iddialarını da güçlendirdi.

NEREDEN NEREYE!

Öte yandan  Zuhal Topal'ın programında burnundan kıl aldırmayan tipleri şimdilerde sandalye kapmaca gibi çocuk oyunları oynarken görenler "nereden nereye" demekten kendini alamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hande AtaiziTürkiyeSonyZuhal TopalMagazin
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