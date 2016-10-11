Zuhal Topal, Esra Erol'un gözde çiftini kaptı!

ESRA Erol'un gözde çifti olan Umut ve Ezgi, bundan sonra Zuhal Topal'ın programında devam edecek. İzdivaç programlarında Zuhal Topal ve Esra Erol arasındaki kıyasıya rekabet devam ediyor.



HER YOLU DENİYORLAR

Locadaki adayların aklını çelmek için özel bir ekip görevlendiren bu ikili, birbirlerinin elindeki isimleri almak için her yolu deniyor.



UMUT VE EZGİ, ZUHAL TOPAL'DA

Son olarak Esra Erol'un locasındaki gözde iftlerden olan Umut ve Ezgi'yi stüdyoda ağırlayan Zuhal Topal, ezeli rakibine bir gol daha atmış oldu.



LUVRİTA'YI DA KAPMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Zuhal Topal geçtiğimiz günlerde Esra Erol'un Rus gelin adayı Luvrita'yı da locasına dahil etmişti.

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