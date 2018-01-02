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Zuhal Topal'a şok! Üstünü çizdiler...

İzdivaç programlarına getirilen yasak sonrası işsiz kalan Zuhal Topal için FOX yöneticilerine sunulan ev kadınlarını yarıştıracağı yemek programı veto yedi

Zuhal Topal'a şok! Üstünü çizdiler...

İzdivaç programlarına getirilen yasak sonrası işsiz kalan Zuhal Topal için FOX yöneticilerine sunulan ev kadınlarını yarıştıracağı yemek programı veto yedi

02 Ocak 2018 Salı 12:36
Zuhal Topal'a şok! Üstünü çizdiler...
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RTÜK'ün evlilik programlarını yasaklaması ardından ekranlardan uzak kalan Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner aracılığıyla FOX TV ile irtibata geçti. İddiayı gündeme getiren ise Milliyet yazarlarından Ali Eyüpoğlu oldu.
DİRSEK TEMASINDALAR
 
Zuhal Topal'ın ekrana dönüş planı yaptığını yazan Eyüpoğlu, Kübra Uygun ve Korhan Saygıner'in FOX yönetimiyle birkaç görüşme yaptığını yazdı.
 
PROJEYE SICAK BAKMADILAR
 
Eyüpoğlu'na göre; Yapımcılığını Saygıner'in, koordinatörlüğünü Uygun'un üstleneceği, Zuhal Topal'ın ev kadınlarını yarıştıracağı yemek programına FOX yöneticileri sıcak bakmadı.
 
İşte Ali Eyüpoğlu'nun Zuhal Topal'la ilgili bugün kaleme aldığı yazısındaki o bölüm;
 
SUNUCU ZUHAL TOPAL YAPIMCISI EŞİ KORHAN!
 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) evlilik programlarını yasaklamasından sonra işsiz kalan tek izdivaç sunucusu Zuhal Topal, yeniden ekrana dönüş planları yapıyor şu aralar... 
 
Topal adına kanallarla iş görüşmesini yapanlardan biri, Artı Film’in eski yöneticilerinden Kübra Uygun ve sunucunun müzisyen eşi Korhan Saygıner. 
Zuhal Topal, FOX ve Star TV’de sunduğu evlilik programının yapım şirketi Artı Film’le köprüleri attı. Taraflar mahkemelik şimdi. O nedenle Artı Film, Star TV’yle çalıştığı sürece Topal’ın bu kanala program yapması zor. 
 
Zuhal Topal-Korhan Saygıner çiftinin FOX yönetimiyle arası iyi. Öğrendiğimkadarıyla Artı Film’den ayrılan Kübra Uygun ve  Korhan Saygıner, FOX yönetimiyle birkaç görüşme yaptı. 
 
Yapımcılığını Saygıner’in, koordinatörlüğünü Uygun’un üstleneceği, Zuhal Topal’ın ev kadınlarını yarıştıracağı yemek programına FOX yöneticileri sıcak bakmadı. 
 
Ancak Zuhal Topal-Korhan Saygıner çifti, kanal yönetiminin sıcak bakacağı yeni bir format bulursa, tarafların sonbaharda birlikte çalışması söz konusu. 

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Zuhal TopalFox
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