"Zor tuttum" dediği eski eşini aldattığı görüntü çıktı

BEYAZ TV'de Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Nihat Doğan'ın iddiasına göre Gülben Ergen'in Mustafa Erdoğan'ı aldattığı kişinin spor hocası olduğu söylenmişti. Bu sefer de görüntüler ortaya çıktı.

SPOR HOCASIYLA MEĞERSE ARABADA YAKALANMIŞ

Gülben Ergen'in Show TV'de yayınlanan Seda ve Uğur'la programına bağlanıp "Kimseyi aldatmadım." demesi herkeste şok etkisi yaratmıştı. Söylemezsem Olmaz programı da Ergen'in bu sözlerine ithafen, "Mustafa Erdoğan'ı aldattığın görüntüleri veriyoruz." diyerek ünlü şarkıcının spor hocasıyla arabada çekilmiş görüntülerini gösterdi.

GÜLBEN REKLAM PROJESİNDEN DE OLMUŞ

Yine Söylemezsem Olmaz ekibinin iddiasıne göre Gülben Ergen, 3 yıldır reklam yüzü olduğu markadan da alındı.

"ÇOCUKLARIMIN BABASINI ZOR TUTTUM" DEMİŞTİ

Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde telefonla bağlandığı canlı yayında Erhan Çelik'in çocuklarının fotoğrafını paylaşmasıyla ilgili Mustafa Erdoğan'ı kasdederek "Çocuklarımın babasını zor tuttum" şeklinde bir ifade kullanmıştı.