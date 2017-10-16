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"Zor tuttum" dediği eski eşini aldattığı görüntü çıktı

Gülben Ergen'in ilk eşi Mustafa Erdoğan'ı aldatıp "Şahdamarım" diye mesajlar attığı kişinin spor hocası olduğu görüntülerle kanıtlandı

"Zor tuttum" dediği eski eşini aldattığı görüntü çıktı

Gülben Ergen'in ilk eşi Mustafa Erdoğan'ı aldatıp "Şahdamarım" diye mesajlar attığı kişinin spor hocası olduğu görüntülerle kanıtlandı

16 Ekim 2017 Pazartesi 11:47
"Zor tuttum" dediği eski eşini aldattığı görüntü çıktı
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BEYAZ TV'de Söylemezsem Olmaz programının sunucusu  Nihat Doğan'ın iddiasına göre  Gülben Ergen'in  Mustafa Erdoğan'ı aldattığı kişinin spor hocası olduğu söylenmişti. Bu sefer de görüntüler ortaya çıktı.

SPOR HOCASIYLA MEĞERSE ARABADA YAKALANMIŞ

Gülben Ergen'in Show TV'de yayınlanan Seda ve Uğur'la programına bağlanıp "Kimseyi aldatmadım." demesi herkeste şok etkisi yaratmıştı. Söylemezsem Olmaz programı da Ergen'in bu sözlerine ithafen, "Mustafa Erdoğan'ı aldattığın görüntüleri veriyoruz." diyerek ünlü şarkıcının spor hocasıyla arabada çekilmiş görüntülerini gösterdi.

GÜLBEN REKLAM PROJESİNDEN DE OLMUŞ

Yine Söylemezsem Olmaz ekibinin iddiasıne göre  Gülben Ergen, 3 yıldır reklam yüzü olduğu markadan da alındı.

"ÇOCUKLARIMIN BABASINI ZOR TUTTUM" DEMİŞTİ

Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde telefonla bağlandığı canlı yayında  Erhan Çelik'in çocuklarının fotoğrafını paylaşmasıyla ilgili  Mustafa Erdoğan'ı kasdederek "Çocuklarımın babasını zor tuttum" şeklinde bir ifade kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa ErdoğanMustafa ErdogGülben ErgenErhan ÇelikNihat Doğan
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