Zerrin Özer Instagram'dan dua istedi

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua isteyen sanatçı, “Bu asla duygu sömürüsü değil. Bir haftadır çok büyük acılar yaşıyorum. Ağrılara dayanmak çok zor. Geçsin diye dua ederseniz sevinirim canım dostlarım” cümlelerine yer verdi.