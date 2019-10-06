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Zerrin Özer Instagram'dan dua istedi

Zerrin Özer, ağrıları sebebiyle özel bir hastaneye kaldırıldı

MAGAZİN 06.10.2019, 10:25 06.10.2019, 10:28
Zerrin Özer Instagram'dan dua istedi
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Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua isteyen sanatçı, “Bu asla duygu sömürüsü değil. Bir haftadır çok büyük acılar yaşıyorum. Ağrılara dayanmak çok zor. Geçsin diye dua ederseniz sevinirim canım dostlarım” cümlelerine yer verdi.

#Zerrin Özer Instagram
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