Zerrin Özer'in eşinin Oktar'ın kedicikleriyle görüntüsü ortaya çıktı

TÜRK müziğinin usta ismi Zerrin Özer, yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu 34 yaşındaki sevgilisi Murat Akıncı ile önce gün Zekariyaköy'deki villasının bahçesinde nikah masasına oturdu. Nikah görüntülerini gören bir çok kadın, Akınca'nın kendilerini dolandırdığını iddia etti. Hakkında birçok iddia bulunan Akınca'nın son olarak Adnan Oktar'ın örgütünde olduğu ortaya çıktı.

40 BİN TL DOLANDIRDI

Dün yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programında gündeme getirilen konuya göre Özer'in eşi pek çok kadını dolandırmış bir sahtekar olduğu iddia edilmişti. Canlı yayına telefon bağlantısı ile katılan Seda Hanım, Mahmut Atalay adıyla tanıştığı ve yaklaşık 1,5 sene boyunca flört ettiği Akıncı'nın kendisini 400 bin lira dolandırdığını açıkladı. Bunu annesiyle birlikte yaptığını söyleyen Seda Hanım, yurtdışına öğrenci gönderen ve eğitim konularında destek veren bir kuruluşta çalıştığı sırada kendisiyle tanıştığını ve Akıncı'nın kardeşinin okul işleri için ofislerine geldiğini anlattı. Sonrasında aralarında bir yakınlaşma olduğunu ve kısa bir süre sonra kendisinden bin lira istediğini söyleyen Seda Hanım, aynı akşam borcunu ödediğini ve böylelikle kendisine güven verdiğini söylemesi üzerine yeni bir gelişme daha yaşandı.

ADNAN OKTAR'IN MÜRİDİ Mİ?

Instagram hesabı TemizMagazin'in iddiasına göre, Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca'nın pek çok suçtan yakalanan Adnan Oktar'ın müridi olduğu iddia edildi. Adnan Oktar'ın meşhur kediciklerinin yanı sıra erkek üyelerine de 'Aslan' deniyor. Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca'nın da kediciklerle görüntüsü ortaya çıktı.