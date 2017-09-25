Zeki Müren Konserinde izdiham

SANAT güneşi Zeki Müren’in ölümüm 21’inci yıldınömü nedeniyle müzeye çevrilen evinde mevlit okutuldu. Zeki Müren hayranları mevlide yoğun ilgi gösterdi. Müren hayranları önce Zeki Müren2in eşyalarının bulunduğu evi gezdi. Daha sonra dualar edip mevlide katıldı. Mevlidin ardından Akşam ise Bodrum Kuzey hendeğinde Emel sayın konser verdi. “Zeki Müren Bodrum'da Alkışlarla Yaşıyor” adlı konserinde izdiham yaşandı.

Demir parmaklıkları aşmaya çalıştılar

Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Mehmetçik Vakfı tarafından organize edilen konser de ünlü sanatçı Emel Sayın sahne aldı. Osmantan Erkır'ın sunuculuğunda düzenlenen konser Zeki Müren’in ömrünün son yıllarında yaşadığı Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğinde büyük izdiham yaşandı. Konseri izlemeye girmeyen bazı vatandaşlar tepki gösteri. Ücretsiz olarak organize edilen ancak bilet alınarak girileceği konser öncesi açıklanmasına rağmen bilet alamayan çok sayıda vatandaş büyük ilgi gösterdi. Bodrum Belediye Meydanına kurulan dev ekran ile konser canlı olarak yayınlandı. Konsere giremeyen çok sayıda vatandaş alkışlarla konseri protesto etti. Bazı vatandaşlar ise demir parmaklıkları aşmaya çalışarak konsere girmek istedi. Güvenlik güçleri kapıda önlem alarak içeriye vatandaşları almadı.

Konseri Muğla Valisi Sevengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı yöneticilerinin yanı sıra eski bakanlardan İmren Aykut unda yer aldığı yaklaşık bin 500 kişi Kuzey Hendeğinde izleyebildi.

İki bölüm halinde düzenlenen konserden zaman zaman Zeki Zeki Müren in eski kayıtları dev ekranda yayınlanırken Emel Sayın da sahne söylediği şarkıları ile sanatseverlere müzik dolu bir gece yaşattı. Konser arasında sahnede düzenlenen bir tören ile TEV, Mehmetçik Vakfı yöneticileri, Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve Emel Sayın’ın birer teşekkür plaketi ve çiçek taktim edildi.