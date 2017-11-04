Zehra'nın olaylı gecesi! Yarım saat kovaladı, önüne kırınca durdu

Patlayan flaşları gören Çilingiroğlu, "Beni takip et paranı alacaksın" diyerek Maslak'taki özel güvenlikli bir siteye girdi. Siteden çıkan taksici, "Hakkımı aldım" diyerek uzaklaştı.

Etiler, Akaretler ve Ulus'ta 30 dakika Çilingiroğlu'nu kovalayan taksici, kullandığı aracı önüne kırınca Çilingiroğlu durmak zorunda kaldı. Otomobilinin içinden çıkıp Çilingiroğlu'nun üzerine yürüyen şoför, "Neden kaçıyorsun? Paramı vereceksin" diyerek sert çıktı.

Ardından aracına binen Çilingiroğlu ve taksici arasında sıkı bir kovalamaca başladı. Ortaköy'den Kuruçeşme'ye doğru son sürat giden Çilingiroğlu, taksiciyi atlatmaya çalıştı.

HÜLYA Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun 19 yaşındaki kızları Zehra Çilingiroğlu , önceki akşam Ortaköy'de kırmızı ışıkta duran bir taksiye çarptı. Gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince taksiciye, "Amca ileri gidelim, beni çekiyorlar. Uygun bir yerde konuşuruz" dedi.

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