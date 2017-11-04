Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.807
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0836
EURO
4.4971
4 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
4 Kasım 2017 Yeni Alanya...
4 Kasım 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
4 Kasım Günlük Burç Yorumu
4 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
4 Kasım 2017 Antalya -...
banner468

Zehra'nın olaylı gecesi! Yarım saat kovaladı, önüne kırınca durdu

Zehra Çilingiroğlu, kırmızı ışıkta çarptığı taksiciden kaçmaya çalıştı. Çilingiroğlu'nun, yarım saat kovalamaca yaşadığı taksici, otomobilini önüne kırınca durmak zorunda kaldı

Zehra'nın olaylı gecesi! Yarım saat kovaladı, önüne kırınca durdu

Zehra Çilingiroğlu, kırmızı ışıkta çarptığı taksiciden kaçmaya çalıştı. Çilingiroğlu'nun, yarım saat kovalamaca yaşadığı taksici, otomobilini önüne kırınca durmak zorunda kaldı

04 Kasım 2017 Cumartesi 10:00
Zehra'nın olaylı gecesi! Yarım saat kovaladı, önüne kırınca durdu
banner404

HÜLYA Avşar ve  Kaya Çilingiroğlu'nun 19 yaşındaki kızları  Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam  Ortaköy'de kırmızı ışıkta duran bir taksiye çarptı. Gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince taksiciye, "Amca ileri gidelim, beni çekiyorlar. Uygun bir yerde konuşuruz" dedi.

KOVALAMACA BAŞLADI

Ardından aracına binen Çilingiroğlu ve taksici arasında sıkı bir kovalamaca başladı.  Ortaköy'den  Kuruçeşme'ye doğru son sürat giden Çilingiroğlu, taksiciyi atlatmaya çalıştı.

"NEDEN KAÇIYORSUN, PARAMI VERECEKSİN"

Etiler, Akaretler ve  Ulus'ta 30 dakika Çilingiroğlu'nu kovalayan taksici, kullandığı aracı önüne kırınca Çilingiroğlu durmak zorunda kaldı. Otomobilinin içinden çıkıp Çilingiroğlu'nun üzerine yürüyen şoför, "Neden kaçıyorsun? Paramı vereceksin" diyerek sert çıktı.

"HAKKIMI ALDIM"

Patlayan flaşları gören Çilingiroğlu, "Beni takip et paranı alacaksın" diyerek  Maslak'taki özel güvenlikli bir siteye girdi. Siteden çıkan taksici, "Hakkımı aldım" diyerek uzaklaştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Zehra ÇilingiroğluHülya Avşar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Portakal Magazin Haberleri - 4 Kasım 2017 Cumartesi
Alanya Portakal Magazin Haberleri - 4 Kasım 2017 Cumartesi
Jennifer Lopez itiraf etti: Tuvalette...
Jennifer Lopez itiraf etti: Tuvalette...
'Survivor 2018’de yarışacak ikinci isim belli oldu
'Survivor 2018’de yarışacak ikinci isim belli oldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim