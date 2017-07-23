Zehra Çilingiroğlu sabah kahvaltısında mantı yedi!

SEZON başında 10 günlük bir tatil yapan Zehra Çilingiroğlu, önce gün Bodrum Mantı'da yemek yedi. Bir kız arkadaşıyla Sabah 9.00'da mekana kahvaltı için gelen Çilingiroğlu, 1,5 porsiyon mantı söyledi. Son zamanlarda aldığı kilolar ile dikkat çeken Çilingiroğlu, 1 porsiyon normal ve yarım porsiyon çıtır bihter mantı yedi. Gazetecilerin kendilerini görüntülediğinden habersiz olan Çilingiroğlu, yemek sonrası denize girmek için bir beache gitti.