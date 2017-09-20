Zehra Çilingiroğlu Range Rover’den sıkılınca…

KISA bir süre önce annesinin kendisine hediye ettiği Range Rover’ın koltuğuna oturan ve direksiyon başında çekilmiş görüntülerini paylaşan Zehra Çilingiroğlu görünen o ki bu araçtan çabuk sıkıldı. Annesi Hülya Avşar'dan otomobil konusunda veto yiyen Zehra Çilingiroğlu'na babası Kaya Çilingiroğlu, 450 bin TL değerinde Porsche marka araç aldı.

Önceki akşam Yeniköy'de bulunan benzin istasyonunda görüntülenen Çilingiroğlu, soruları yanıtsız bırakarak, evinin yolunu tuttu.