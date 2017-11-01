Zayıflayıp başka biri olan Ceren, kilo almaya tövbe etti

ÜNLÜ oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, önceki gün Akmerkez'deydi. 50 kilo birden veren Bozoğlu, "Bir daha rol için kilo almyacağım". dedi.

KİLO ALMAYA TÖVBE ETTİ

' Kalbimdeki Deniz' setinde Kutsi'nin attan düşmesiyle ilgili konuşan oyuncu, "Normalde bir ay yatması lazımdı, yedinci günde sete geldi. İğneyle ayakta duruyor" dedi. 110 kilodan 60'a düşen Bozoğlu, "Evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorum" şeklinde konuştu. Oyuncu rol için bir daha kilo almayacağını da sözlerine ekledi.

İşte yeni model Yeşim;