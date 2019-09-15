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Zara: Evlilik okulundan mezun oldum

Üç yıl önce Akif Beki’den boşanan Zara, şu an yalnız olduğunu söyledi

MAGAZİN 15.09.2019, 10:35 15.09.2019, 10:50
Zara: Evlilik okulundan mezun oldum
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SANATÇI, “Evlilik okulundan mezun oldum. İşim ve kızım Dila’yla çok mutluyum” dedi. Müziğin yanı sıra oyunculuk da yapan Zara, “Deri kıyafetler giyen bir ajanı oynamak isterim. Setlere geri döneceğim” açıklamasını yaptı.

#Akif Beki #Zara #evlilik
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