Zara: Evlilik okulundan mezun oldum
Üç yıl önce Akif Beki’den boşanan Zara, şu an yalnız olduğunu söyledi
MAGAZİN 15.09.2019, 10:35 15.09.2019, 10:50
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Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
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|4
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|4
|14. Menemen Belediyespor
|3
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|-5
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|P
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|15
|2. Man City
|5
|10
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|5
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|8
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|7
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|7
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|5
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|4
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|5
|4
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|4
|3
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|3
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|1
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|O
|P
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|4
|9
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|8
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|8
|4. Barcelona
|4
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|7
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|7
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|4
|6
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|5
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|3
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|4
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|4
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|4
|4
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|4
|4
|16. Real Betis
|3
|3
|17. Getafe
|3
|2
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|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
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|4
|0