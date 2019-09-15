Zara: Evlilik okulundan mezun oldum

SANATÇI, “Evlilik okulundan mezun oldum. İşim ve kızım Dila’yla çok mutluyum” dedi. Müziğin yanı sıra oyunculuk da yapan Zara, “Deri kıyafetler giyen bir ajanı oynamak isterim. Setlere geri döneceğim” açıklamasını yaptı.