Yüzünü ilk kez gösterdiler! İşte dünyanın en güzel bebeği

31 yaşındaki Rus model Irina Shayk, önceki gün Los Angeles'ta yürüyüşe çıktı. Doğum yaptıktan sonra paparazzilerle arasına mesafe koyan Shayk, bebeği ile görüntülendi.
MAVİ GÖZLERİ VE TOMBİK YANAKLARIYLA DİKKATLERİ ÇEKTİ
Shayk'ın ünlü aktör Bradley Cooper ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lea da bu gezinti sırasında ilk kez bu kadar yakından görüntülendi. Mavi gözleri ve tombul yanaklarıyla dikkat çeken Lea, annesinin kucağında meraklı gözlerle etrafı seyretti.
İşte Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın bebeği:
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