Yüzünü göstermeyen dış ses ifşa oldu! Hiç hayal ettiğimiz gibi değil

YEMEKTEYİZ yayınlandığı günden itibaren ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Show Tv ile başlayan fenomen program şimdi TV8 ekranında yayın hayatına devam ediyor. Herkesin merak ettiği isimlerden biri ise Yemekteyiz'in dış sesi. Yemekteyiz dış ses olarak bildiğimiz Tarkan Koç'a gelin yakından bakalım.

OPERA BÖLÜMÜNDEN MEZUNMUŞ

Tarkan Koç, 25 Haziran 1971 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 1988 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Ardından girdiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera-Şan bölümünde okuduktan sonra 1997 yılında bu bölümü bitirdi. Maltepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini yaptı. Yeditepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümünde Doktora öğrenimi gördü.

2008 – 2015 yılları arasında Show TV ve Fox TV'de yayınlanan "Yemekteyiz" adlı televizyon programı Tarkan Koç tarafından dış ses olarak seslendirilen Tarkan Koç şimdi TV ekranında.

İşte dış ses Tarkan Koç: