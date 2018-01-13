Yusuf Güney "Komandolar bekliyor!" dedi, Demet'ten anında yanıt geldi

DEMET Akalın, Yusuf Güney'in askerlere verdiği konserden çekilen görüntüyü Instagram hesabından paylaştı, kendisi de bölgeye gidip konser vereceğinin sinyalini verdi.

BAKAN SÖZ ALMIŞTI

İçişleri Bakanı Soylu'nun yılbaşı gecesi Kato'daki askerlerle konuşturduğu ünlü şarkıcı Yusuf Güney, sözünü tuttu. Kamuflajı çekip Komando Şırnak'ta Tugay Komutanlığında konser verdi, askerler gönüllerince eğlendi.

"GURUR DUYUYORUM SENİNLE"

Yusuf Güney'in konserinden bir bölümün görüntülerini Instagram hesabından paylaşıp "Gurur duyuyorum seninle keşke bende gelebilsem. İl il Mehmetçiğimize destek olan Yusuf kardeşim." notunu düştü.

"DAHA 11 TUGAY GEZECEĞİM"

Güney, Akalın'ın paylaşımına "Canım benim çok teşekkür ederim. İnan buraları görmen gerek. Hayatımda bu kadar gururlanmadım, duygulanmadım. Daha 11 tugay gezeceğim. Sana sürprizimiz olacak. Tüm askerlerimizin ve komutanlarımızın selamları var." yorumunu yazdı.

"SEVE SEVE GELMEK İSTERİM"

Akalın ise yoruma, "Seve seve gelmek isterim. Ne olur benim en güzel sevgilerimi ilet. Ben onların hep yanındayım. Kardeşlerimze komutanlarıma seni götüren ekibe herkese selam ve sevgiler." sözleriyle yanıt verip, askerlere konser vereceği sinyalini verdi.