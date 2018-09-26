Yöreler Renkler Festivali tam gaz

MURATPAŞA Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünün gerçekleştirdiği Yöreler Renkler Festivali, 2’nci gününde İç Anadolu Gecesi’yle devam etti. Büyük halk ozanı Neşet Ertaş’ın 6’ncı ölüm yıldönümü anısına düzenlenen gece, halk dansları gösterisiyle başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, TÜM-BEL-SEN Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt’un da katıldığı geceye Muratpaşa sakinlerini ilgisi yoğun oldu. Festivalin gerçekleştiği Muratpaşa Belediyesi Kent Meydanı hınca hınç dolarken, festivale katılan yöre, kültür, hemşeri ve dayanışma derneklerinin stantlarına yoğun ilgi vardı. Gece, Halk dansları gösterisinin ardından Cengiz Özkan’ın Ertaş’ın ölümsüz eserlerini seslendirdiği konseriyle devam etti.



Birarada ve kardeşçe

Başkan Ümit Uysal, belediyelerin önemli bir görevinin de insanları, toplumu kardeşleştirmek, komşulaştırmak, bütünleştirmek, tasada ve kıvançta beraber düşünür hale getirmek, birbirini sevdirmek, saydırmak iyi ve güzel olan şeyleri arttırmak olduğunu söyledi. Bu amaç doğrultusunda Muratpaşa’da tüm milli ve dini bayramların, özel günlerin, hiçbir ayrım gözetmeksizin, aynı standartta birlikte yaşandığını kaydeden Başkan Uysal, “Yılda 12 festival yapıyoruz. Hepsi özlüdür, hepsi içeriklidir. Hepsi anlamlıdır. Hepsi bizi birleştirmeye bizi birbirimize kenetlemeye yarar” dedi.



“Türkiye’yi Muratpaşa gibi yapacağız”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Muratpaşa Belediyesi Kent Meydanı’nı dolduranlara “Muratpaşa Belediye Başkanı’ndan memnun musunuz? Muratpaşa gibi Türkiye’nin tüm şehirlerini yaratma fikrinden memnun musunuz? Antalya yeniden dünya başkenti olmalı mı, Muratpaşa buna katkı verir mi? Ümit başkanın yolu açık olsun mu?” diye seslendi.



“Bulamadım Muratpaşa’dan güzeli”

Kaya’nın birbiri ardına sıraladığı sorulara Kent Meydanı’nı dolduran binler “Evet” diye karşılık verirken Kaya “Kentler hazır biz de hazırız. Kentlerimize sahip çıkacağız. Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Antalya’ya, Muratpaşa’ya sahip çıkacağız. Ümit Uysal’a da sahip çıkacağız. Türkiye’nin tüm şehirlerine Muratpaşa gibi yapacağız” diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı, konuşmasını Neşet Ertaş’ın “Zahidem” türküsünü söylerken tamamlarken türkünün “Bulamadım Muratpaşa, senden güzeli” şeklinde değiştirdiği sözleri büyük alkış aldı.

Konuşmaların ardından Başkan Uysal, festivale katılan İç Anadolu derneklerine plaketlerini takdim etti. Gece Kırşehirli keman üstadı ve bozlak ustası Birol Ertaş’ın konseriyle sona erdi.

Akdeniz ve Ege gecesiyle devam ediyor

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsü düzenlediği ve Muratpaşa Belediyesi Kent Meydanı’nda devam eden Yöreler Renkler Festivali’nde bu akşam Akdeniz ve Ege gecesi düzenlenecek. Saat 18.00’de Antalya’nın yöresel tatlarından hibeşin sunumuyla başlayacak gece Yenikapı Müzik Grubu Kirpanoz, Korkuteli Istanaz Mahalli Sanatçıları ve Emre Dayıoğlu konserleriyle devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2018, 11:37