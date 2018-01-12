Yonca Evcimik'ten perişan haldeki rol arkadaşına büyük ayıp!

ÇILGIN Bediş dizisinin kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, sokaklarda dini kitaplar satarak geçimini sağlamaya çalıştığı için dizinin başrol oyuncusu Yonca Evcimik'ten yardım istedi. Yonca ise yıllarca aynı dizide rol aldığı Danışır'ı tanımamazlıktan geldi.

"O KİM YA?"

Gazeteciler Yonca Evcimik'e "Abdülhamit Bey zor durumda yardım eder misiniz?" diye sordu. Yonca Evcimik, "O kim ya?" diyerek tepki verince soru daha da netleştirilip tekrardan soruldu.



TANINAMAZLIKTAN GELDİ

Gazeteciler bu kez "Çılgın Bediş'te kapıcı Abdül rolünde oynamıştı." deyince Evcimik yine "Hiç bilmiyorum" hareketi yaptı.

Abdülhamit Danışır, şimdilerde dini kitaplar satarak hayatını kazanıyor;