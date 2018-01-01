Yonca Evcimik'ten jartiyerli yılbaşı kutlaması!

Oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Yonca Evcimik son olarak Instagram hesabından jartiyerli bir fotoğraf paylaşarak sevenlerinin yeni yılını kutladı.

YAPTIĞI müziklerle 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik , sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak takipçilerinin yeni yılını kutladı.

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