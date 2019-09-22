Yolda şaşırtan soru: 'Hadım edildiniz mi?'

O dönemi Kanal D'deki '2. Sayfa'ya anlatan Selim Bayraktar şunları söyledi: "Yolda yanıma yaklaşıp 'Gerçekten hadım edildiniz mi?', 'Sizi çok beğeniyoruz, ama hadım mısınız?' diye soranlar oluyordu. Her defasında ne diyeceğimi şaşırıyor, 'Bu sadece rol' diyordum."