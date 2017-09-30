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Yok böyle dava! Tam 40 milyon dolar...

Hollandalı Endemol'ün Türkiye ayağı olan Endemol Shine Türkiye'nin iflas davası dizi setine döndü. Mahkeme, Endemol'den alacakları bulunan aralarında Mine Tugay, Erkan Petekkaya, Songül Öden, İbrahim Çelikkol, Aslı Enver gibi isimlerin de bulunduğu 30 oyuncu, 25 şirket ve 2 bankanın davaya katılmasına karar verdi

Yok böyle dava! Tam 40 milyon dolar...

Hollandalı Endemol'ün Türkiye ayağı olan Endemol Shine Türkiye'nin iflas davası dizi setine döndü. Mahkeme, Endemol'den alacakları bulunan aralarında Mine Tugay, Erkan Petekkaya, Songül Öden, İbrahim Çelikkol, Aslı Enver gibi isimlerin de bulunduğu 30 oyuncu, 25 şirket ve 2 bankanın davaya katılmasına karar verdi

30 Eylül 2017 Cumartesi 10:49
Yok böyle dava! Tam 40 milyon dolar...
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ENDOMOL'ÜN iflas davasının ilk duruşması önceki gün yapıldı. Alacaklı şirketler ve oyuncular, şirket hakkında savcılığa 'hileli iflas' suçundan şikâyette bulunduklarını belirtti.
Endomol'ün avukatları şirketin son dönemlerde yaptığı projelerin yeterli gelir elde etmediğini, sektörde daralma olduğunu ve maliyetleri son birkaç yıl içinde karşılayamadıklarını belirterek, iflas talebinde bulunduklarını anlattı. 
'Kör Düğüm', 'Evlat Kokusu', 'Dayan Yüreğim', 'Kış Güneşi' gibi dizilere imza atan Endomol'ün yurtdışına satılan en pahalı yapımı olan 97 bölümlük 'Paramparça' dizisinin, bölüm başı 500 bin dolara satıldığını belirten alacaklı avukatları, "Paramparça'nın 2020 tarihine kadar getireceği gelir 40 milyon doların üzerindedir. Endemol Hollanda'nın da davaya dahil edilmesini istiyoruz" dedi. Duruşma ertelendi. 
 

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EndemolEndemol ShineKör DüğümEvlat KokusuDayan YüreğimKış Güneşi
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