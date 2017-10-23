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Yok artık Caner! Evinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Eşi Berke Toygar ile boşanma davaları süren Caner Toygar’ın evinde, mahkeme kararıyla arama yapıldı. Polis ve avukatların imza altına aldığı tutanağa göre, evde çıkan pompalı tüfek, depresyon ilaçları ve kadın makyaj malzemeleri tutanakla muhafaza altına alındı

Yok artık Caner! Evinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Eşi Berke Toygar ile boşanma davaları süren Caner Toygar’ın evinde, mahkeme kararıyla arama yapıldı. Polis ve avukatların imza altına aldığı tutanağa göre, evde çıkan pompalı tüfek, depresyon ilaçları ve kadın makyaj malzemeleri tutanakla muhafaza altına alındı

23 Ekim 2017 Pazartesi 12:59
Yok artık Caner! Evinden çıkanlar şaşkına çevirdi
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BÜYÜKÇEKMECE Aile Mahkemesi’nde görülen davada, Berke Toygar, uzun süredir Caner Toygar’ın kullanımında olan evde arama yapılmasını istedi. BerkeBoşanmada son durum... Canerin evinden çıkanlar şaşkına çevirdi...
Toygar adına mahkemeye yapılan başvuruda, şahsi eşyalarının da kendisine teslim edilmesi istendi.

Mahkeme kararıyla Caner Toygar’ın kullanımında olan Esenyurt’taki dairede arama yapıldı. Eve giden polis ekipleri ve avukatlar, kapının kilidinin değiştirildiğini gördü. Eve çağrılan çilingir sayesinde girilen evde bulunan eşyalar tutanak altına alındı.

ADLİ EMANETE KONULDULAR
Tutanağa göre, evde bir adet pompalı tüfek, çok sayıda uyku hapı ve depresyon ilacıyla kadın makyaj malzemeleri bulundu. Söz konusu eşyalar muhafaza altına alınarak adli emanete konuldu.

Boşanmada son durum... Canerin evinden çıkanlar şaşkına çevirdi...

MAKYAJ MALZEMELERİ KİMİN?
Berke Toygar’ın avukatı Resul Özmen konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Böylelikle Berke mahkemeye bu iddialarını ispata ilişkin önündeki tüm engelleri resmî tutanakla aşmış oldu. Ayrıca evde bulunan kadın makyaj malzemelerinin herhangi bir kadına ait olup olmayacağı şüphesi üzerine müvekkilim Berke bunların başka bir kadına ait olmadığını bizzat Caner Toygar tarafından kullanıldığını ifade ediyor. Caner'e ait olan eşyaların başka bir kadına ait olabileceği ve Caner'in müşterek evlerinde bir başka kadınla yaşadığında şiar delil oluşturabilecek makyaj malzemeleri konusunda iftira aramayacağını bu malzemelerin eski eşi Caner'e ait olduğunu bildirdi” açıklaması yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Berke ToygarCaner Toygar
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