Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Yoğun bakımdaki İrem Derici’nin durumu nasıl?

İrem Derici dün yoğun bakıma kaldırılmıştı.Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin durumu ciddi mi? Ünlü şarkıcı İrem Derici, yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle dün itibarı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Derici'nin rahatsızlığıyla ilgili tedavi gördüğü hastanenin doktorundan açıklama geldi. Hastanenin başhekimi tarafından yapılan açıklamada ünlü şarkıcının tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği belirtilmişti. Peki, İrem Derici nasıl? Durumunda bir gelişme var mı?

Yoğun bakımdaki İrem Derici’nin durumu nasıl?

İrem Derici dün yoğun bakıma kaldırılmıştı.Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin durumu ciddi mi? Ünlü şarkıcı İrem Derici, yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle dün itibarı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Derici'nin rahatsızlığıyla ilgili tedavi gördüğü hastanenin doktorundan açıklama geldi. Hastanenin başhekimi tarafından yapılan açıklamada ünlü şarkıcının tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği belirtilmişti. Peki, İrem Derici nasıl? Durumunda bir gelişme var mı?

20 Eylül 2017 Çarşamba 09:40
Yoğun bakımdaki İrem Derici’nin durumu nasıl?
banner404

ÜNLÜ şarkıcı, dün Fulya’daki özel bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Derici’nin sağlık durumuyla ilgili, Başhekim Prof. Dr. Reha Baran’dan gelen açıklama ne? Son olarak 17 kilo verdiğini açıklayan İrem Derici bugün nasıl? Durumunda bir gelişme var mı? İşte ayrıntılar…

İREM DERİCİ’NİN SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

“Hastamız İrem Derici; gastroenterit ve idrar yolu enfeksiyonu tanıları ile takip edilirken gelişen elektrolit dengesizlikleri, vücut toplam su dengesi bozuklukları ve solunum zorluğu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde izlem ve tedaviye alınmıştır. Hastamızın tedavisi sürmektedir.”

SEVENLERİ HASTANEYE KOŞTU

Ünlü şarkıcı İrem Derici’nin rahatsızlığını öğrenen dostları ve arkadaşları hastaneyekoştu. Bilgi almak için hastaneye gelen ünlü şarkıcı Merve Özbey, “Hepimizin bildiği doktorunun yaptığı açıklama. Yoğun bakımda olduğu için sadece aile girebiliyor. Biz de göremedik henüz. Herkes içeride zaten. Dışarıda işlerimiz var onları halledip tekrar geleceğiz. Umudumuz iyi olması herkesin duasını bekliyoruz. Bir önceki hastaneye göre şu an daha iyi tabi. Tam açıklama yapacak bir şeyim yok benim de bildiğim sizin bildiğinizle aynı. Daha iyiye gittiğini duyduk. Hepimiz birazcık daha ümitlendik. Kritik bir durumu var mı bilmiyorum ama geldiğinde sağlıktan dolayı biraz şikayetleri vardı. Şimdi daha iyi biz de akşam doktorunun açıklamasını bekliyoruz. Konuşabiliyor. Her şey yolunda. İnşallah her şey yoluna girecek. İrem güçlü kızdır toparlar” dedi.

Gonca Vuslateri ise, ”Ben iyi bir enerji alıyorum. Bir şey olacağını düşünmüyorum. Ailesi üzgünler biraz ama sonuçta takibinde oldukları bir tedavi sürecindeler ama her şey yoluna girecek” şeklinde konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İrem Derici
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acı haberi nikahından sonra alan Aslıhan'ın ilk sözleri
Acı haberi nikahından sonra alan Aslıhan'ın ilk sözleri
Pınar'ı yıkan haber! Enkaz bulunana kadar umudu vardı
Pınar'ı yıkan haber! Enkaz bulunana kadar umudu vardı
11 gencecik can için yazılanlara isyan etti
11 gencecik can için yazılanlara isyan etti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim