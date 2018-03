Yoğun bakımdaki İrem Derici’nin durumu nasıl?

ÜNLÜ şarkıcı, dün Fulya’daki özel bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Derici’nin sağlık durumuyla ilgili, Başhekim Prof. Dr. Reha Baran’dan gelen açıklama ne? Son olarak 17 kilo verdiğini açıklayan İrem Derici bugün nasıl? Durumunda bir gelişme var mı? İşte ayrıntılar…

İREM DERİCİ’NİN SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA



“Hastamız İrem Derici; gastroenterit ve idrar yolu enfeksiyonu tanıları ile takip edilirken gelişen elektrolit dengesizlikleri, vücut toplam su dengesi bozuklukları ve solunum zorluğu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde izlem ve tedaviye alınmıştır. Hastamızın tedavisi sürmektedir.”

SEVENLERİ HASTANEYE KOŞTU

Ünlü şarkıcı İrem Derici’nin rahatsızlığını öğrenen dostları ve arkadaşları hastaneyekoştu. Bilgi almak için hastaneye gelen ünlü şarkıcı Merve Özbey, “Hepimizin bildiği doktorunun yaptığı açıklama. Yoğun bakımda olduğu için sadece aile girebiliyor. Biz de göremedik henüz. Herkes içeride zaten. Dışarıda işlerimiz var onları halledip tekrar geleceğiz. Umudumuz iyi olması herkesin duasını bekliyoruz. Bir önceki hastaneye göre şu an daha iyi tabi. Tam açıklama yapacak bir şeyim yok benim de bildiğim sizin bildiğinizle aynı. Daha iyiye gittiğini duyduk. Hepimiz birazcık daha ümitlendik. Kritik bir durumu var mı bilmiyorum ama geldiğinde sağlıktan dolayı biraz şikayetleri vardı. Şimdi daha iyi biz de akşam doktorunun açıklamasını bekliyoruz. Konuşabiliyor. Her şey yolunda. İnşallah her şey yoluna girecek. İrem güçlü kızdır toparlar” dedi.

Gonca Vuslateri ise, ”Ben iyi bir enerji alıyorum. Bir şey olacağını düşünmüyorum. Ailesi üzgünler biraz ama sonuçta takibinde oldukları bir tedavi sürecindeler ama her şey yoluna girecek” şeklinde konuştu.