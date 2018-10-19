Yoğun bakıma alınan ünlü şovmenin doktorundan ilk açıklama

EVİNİN banyosunda düşerek yaralanan ve ardından hemen hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili doktorları açıklama yaptı.Doktorlar, ameliyata alınan ünlü şovmenin hayati tehlikeyi atlattığını söyledi.

DOKTORLARI SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Düşme sonucu kaburgalarında kırık oluşan ve acil ameliyata alınan ünlü şovmenin doktoru Prof. Dr. Semih Halezeroğlu ve Başhekim Yardımcısı Dr. Tarkan İkizoğlu'nu birlikte bir açıklama yaparak, Erbil'in son durumu hakkında bilgi verdi. Başhekim Yardımcısı İkizoğlu, Erbil'in dün akşam getirildiğini ve tedavi altına alındığını kaydetti.

"HERHANGİ BİR HAYATİ TEHLİKESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Halezeroğlu ise Erbil'in acil servise saat 20.00 civarında getirildiğini belirterek, "Evde düşme sonucu kaburgalarında 3-4 adet kemiğinde kırıklar ortaya çıktı. Bu kırıklara bağlı olarak da kendisinde bir miktar iç kanama gelişti ve sağ akciğerinde de sönme oluştu. Bilgisayarlı tomografiler çektik ve yaptığımız değerlendirmeler sonucu hem kanın boşaltılması hem akciğerin yeniden şişirilmesi hem de kanama odağının durdurulması için 45 dakika süren kapalı bir operasyon uyguladık.

"GENEL DURUMU SON DERECE İYİ"

Doktor Halezeroğlu: Operasyon gayet başarıyla sonuçlandı. Genel durumu son derece iyi, herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değil. İçerideki kanama tamamen durdurulmuş durumda. Yalnız halen 3 kaburgasındaki kırık devam ettiği için kendisini sosyal hayata tekrar geri kazandırmak amacıyla 4-5 gün sonra küçük bir operasyon daha yapıp 2 adet kemiğini, 3-4 kemikte kırık var ama 2 kemiği ciddi derecede parçalı kırık, bunları onaracağız. Tahmin ediyoruz ki 1 hafta, 10 gün içerisinde Mehmet Ali Bey normal hayatına dönmüş olacaktır. Şu anda kendisi gayet iyi durumda, yoğun bakımda takibi devam ediyor" dedi.

"BİRKAÇ GÜN SONRA TABURCU EDECEĞİZ"

Dr. Halezeroğlu, ikinci ameliyatın ne zaman gerçekleşeceğinin sorulması üzerine, "Önümüzdeki hafta çarşamba günü gibi kaburga işlemi yapacağız. Ardından 3-4 gün sonra kendisini taburcu etmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki hafta sonu ya da daha sonraki hafta başı taburcu olmuş olacağını düşünüyoruz. Eğer bu süreçte her hangi bir şey çıkmazsa, şu anda görüntüde her hangi bir şey çıkacakmış gibi durmuyor, gayet iyiye gidiyoruz" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, 13:02