Yoğun bakıma alınan İrem'in son durumunu doktoru açıkladı

SON zamanlarda sık sık sağlık problemleriyle gündeme gelen İrem Derici dün yoğun bakıma alınmıştı. Sevenleri mutlu edecek haber Derici'nin doktorundan geldi. Doktor, "Geldiği güne göre durumu daha iyi. Organlarında da herhangi bir sıkıntı yok." dedi.
"BİLİNCİ AÇIK SOHBET EDİP TELEVİZYON İZLEYEBİLİYOR"
Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran İrem Derici'nin sağlık durumu ile ilgili olarak şunları söyledi: "2 gün önce hastanemize geldi, yoğun bakımda takip ediyoruz, bilinci açık sohbet edip gazete okuyabiliyor. Kendisi bundan bir hafta önce şikâyetler üzerine tedavi altına alındı. Makine desteği falan yok, durumu şu anda iyi görünüyor. Böbreklerinde sorun yok normal çalışıyor. Bazı değerleri tam istediğimiz şekilde oturmadı ondan kontrol altında tutuyoruz ama bunu günler içinde azalacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha güzel haberler vereceğiz. Ara sıra ateşi çıkıyor ama durumu iyi."
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