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Yılmaz Vural oğlunu atla gezdirdi görenlerin ağzı açık kaldı!
Ünlü Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın, kendi adını taşıyan 10 yaşındaki oğlunun Alaçatı'daki sünnet düğünü renkli görüntülere sahne oldu.
MAGAZİN 07.08.2019, 13:48 Toygar Dim
YILMAZ Vural, kendi adını taşına 10 yaşındaki oğlunu sünnet ettirmek için hiçbir masraftan kaçınmadı. Alaçatı'da yapılan eski usül sünnet düğününde Jr. Yılmaz Vural, düğünün yapılacağı otele at üzerinde gitti.
ESKİ USÜL SÜNNET DÜĞÜNÜ
Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, yeşil sahalardaki renkli tavırlarını Alaçatı sokaklarına da taşıdı. Yılmaz Vural- Seda Vural çifti, 10 yaşındaki çocukları Jr. Yılmaz Vural'a Alaçatı'da eski usül sünnet düğünü yaptı.
ATLA SOKAKLARI GEZDİLER
Meşhur Alaçatı sokaklarında atla gezdirdikleri oğullarını düğünün yapılacağı Solto Hotel'e götüren çift Alaçatı'da halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Alaçatı sokakları Vural ailesinin sünnet düğünü ile renklendi.
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