Yılmaz Vural boks yorumcusu oldu

TV8 ekranında ünlü isimlerin yer alacağı ve daha önce Survivor'da da yarışmış isimler birbirleriyle boks maçı yapacak. Bu sürpriz yarışmada toplam 14 ünlü isim ringe çıkarken, bu isimlerin 6'sı şimdiden belli oldu.

Daha önce Survivor'da yarışan Fulya Keskin, Sahra Işık, Sedat Kapurtu, Asena, Doğuş, Berna Canbeldek ringe çıkacak. Asıl büyük sürprizi ise Nihat Doğan açıkladı.

YILMAZ VURAL MAÇLARI YORUMLAYACAK

Nihat Doğan, yaptığı açıklamada, " Acun Ilıcalı bana kızacak ama; yeni sezonda ünlüler birbirleriyle boks maçı yapacak" dedi. Maçları yorumlayacak isimleri de duyurdu.

Buna göre ilk isim, Survivor'dan tanıdığımız ve geçtiğimiz yılın finalisti boksör Adem Kılıççı. Diğeri ise futbol dünyasının fenomen teknik direktörü Yılmaz Vural. Müsabakalar ise ekim ayında başlayacak.