Yılmaz Morgül'den büyük hedef: Başbakan olacağım

SESİYLE olduğu kadar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da beğenilen sanatçı Yılmaz Morgül, gelecekte başbakan olmak istediğini ifade etti..

"ÜLKEYE ÇOK KATKIM OLDU"

Posta gazetesi'nden Selin Keleş'in sorularını yanıtlayan Morgül, "Gelecek hedefiniz ne?" sorusuna "Türkiye'nin ilk sanatçı başbakanı olma hedefim var. Bu ülkeye, 18 yıldır göreve gelen bütün başbakanlardan, bakanlardan daha fazla hizmetim var. Tertemiz bir geçmişim var. Ülkeme Atatürk ilkeleri ışığında hizmet edeceğim." dedi.