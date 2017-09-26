Yıllar önce dizide oynuyordu, şimdi bakanlık koltuğunda oturuyor

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yıllar önce 'Fırat' adlı dizide doktor olarak rol aldığı ortaya çıktı.
OYUNCULUĞU DİKKAT ÇEKTİ
Oyunculuk konusunda son derece başarılı olduğu gözlenen Fakıbaba'lı sahne, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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