Yıllar önce çıkan gazete kupürü, Seren'in yalanını ortaya çıkardı

SON dönemde özel hayatında yaşadığı çalkantılı olaylarla gündeme gelen ve sanatçı dostlarıyla arası bozulan Seren Serengil'in yaşının gerçeği yansıtmadığı belgelendi!.
47 YAŞINDAYMIŞ
Akşam Life'ın haberine göre; röportajlarında sürekli olarak 1974 doğumlu olduğunu dile getiren Seren Serengil'in gerçek yaşı ortaya çıktı. 8 Nisan 1971 yılında yayımlanan gazetede sanatçının doğum anında babası Öztürk Serengil'le birlikte çekilen karesi, gerçeği ortaya çıkardı. Her fırsatta 44 yaşında olduğunu dile getiren Seren Serengil'in gerçek yaşının 47 olduğu gazete kupürüyle belgelendi.
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