Yılın düğünü

KASIM ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yüzüklerini takmasıyla nişanlanan Yelda Demirören ile Haluk Kalyoncu dün akşam düzenlenen düğünle evlendi. Çırağan Sarayı’ndaki gecede çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yaptı.

Geceye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Strateji ve Cumhurbaşkanlığı Bütçe Başkanı​ Naci Ağbal, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve UEFA Başkanı Aleksander Čeferin başta olmak üzere siyaset, iş, spor, medya ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden yaklaşık 2 bine yakın davetli katıldı.

NİKAHI UYSAL KIYDI

Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı. Inside flowers & events’den Selin Saral’ın organize ettiği düğünde gelin Yelda Demirören’in giydiği Yıldırım Mayruk imzalı gelinlik göz kamaştırdı. Damat Haluk Kalyoncu ise Muzaffer Çaha’nın özel olarak tasarladığı damatlığı giydi.

AİLELERDEN MUTLULUK POZU

Yelda Demirören ile Haluk Kalyoncu çiftinin bu mutlu günlerinde Demirören ile Kalyoncu aileleri her an genç çiftin yanındaydı. İki ailenin fertleri düğün töreni öncesinde genç çiftle beraber objektiflere poz vererek bu mutlu günü ölümsüzleştirdi.