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Yılın davasından hapis cezası alan Arda'dan ilk açıklama

Berkay Şahin'in burnunu kırdığı için davalık olan ve bugün görülen duruşmadan hapis cezası alan Arda Turan, ilk açıklamasında "Çok mutluyum, Berkay Şahin'e tazminat davası açacağım" dedi.

MAGAZİN 11.09.2019, 12:27
Yılın davasından hapis cezası alan Arda'dan ilk açıklama
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FUTBOLCU Arda Turan ve Şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavga mahkemeye taşındı. Hakkında cinsel taciz, kasten yaralama, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahlı ateş etme, ve ruhsatsız silah taşıma gibi suçlamalar olan Arda Turan'a 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar sonrası açıklama yapan Turan, Berkay Şahin'e tazminat davası açacağını söyledi.

BERKAY'A DAVA AÇACAK

Mahkeme sonrası Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına açıklama yapan Arda Turan, "Çok mutluyum ben böyle bir işin içinde olmadım. Bunun içinde her türlü riski göze aldım. Hapis cezası almak uğruna davamdan asla vazgeçmedim. Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en yüksek tazminat davasını da açacağım." dedi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü futbolcu Arda Turan, aralarında Burak Yılmaz'ın olduğu erkek arkadaşlarıyla Emirgan'daki bir yere eğlenmeye gitti. İlerleyen saatlerde mekana şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Şahin de geldi. Yan yana localarda eğlenen grup bir süre sonra tartışmaya başladı. İddiaya göre Berkay sigara içmek için dışarı çıktığında ünlü futbolcu, Özlem Şahin'in yanına giderek "Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım" dediği iddia edildi.Bu sözleri duyan Berkay, Turan'a "Karımı eve bırakıp döneceğim. Erkek erkeğe konuşacağız" diye karşılık verdi. Bu uyarı üzerine gerilen Turan da Berkay'a kafa attı. Kanlar içinde kalan şarkıcı, eşi ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Arda Turan'ın da Berkay'ın bulunduğu hastaneye giderek şarkıcıdan "Eşin olduğunu bilmiyordum" diyerek özür dilediği öne sürüldü.

#Berkay Şahin #Arda Turan #hapis cezası
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