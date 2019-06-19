Yılın davası görüldü! Berkay'dan mahkeme sonrası ilk açıklama

ŞARKICI Berkay, dava sonrası basın mensuplarının karşısına çıktı. Berkay'ın yanında avukatı Ayşegül Mermer de vardı.

11 EYLÜL 2019'A ERTELENDİ

41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Berkay katıldı. Arda Turan'ın avukatının hazır bulunduğu duruşmada tanıklar dinledi. Mahkeme davayı 11 Eylül 2019'a erteledi.

"DAVAMIN ARKASINDAYIM"

"Amacımız zaten bu olayı ispatlamaktı. Bizim şahidimiz de bunu söyledi. Bir diyalog olduğunu gördüğünü söyledi.Ama karşı taraf bunu reddediyordu. Zaten açık bu dava okuyabilirler. Önemli olan buydu başka bir şey söylemeye gerek yok. Yaptıkları şeyden özür dileyecek. Ben davamın sonuna kadar arkasındayım."

"ÖRTÜŞEN İFADE VERDİ"

Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer de davayla ilgili, "Zaten bu tanık bizim tanığımız değil, resmi tanıktı. Mahkeme olay gecesi o masada olan herkesin bilgisine başvurdu. Ve en önemli tanık biraz önce mahkemede dinlendi olayla ilgili ve örtüşen ifadelerde bulundu. 11 Eylül'de karar verilecek" açıklamasını yaptı.