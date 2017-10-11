Yıldız Tilbe'nin cevabı Acun Ilıcalı'yı kendinden geçirdi

O Ses Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında Acun, Yıldız'a "Neden seni seçsin?" diye sorunca Yıldız, "Doğru neden beni seçsin" dedi. Yıldız'ın cevabı stüdyoyu kırdı geçirdi