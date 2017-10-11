Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103631
ALTIN
152.633
DOLAR
3.6815
STERLİN
4.8549
EURO
4.3597
11 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
11 Ekim Günlük Burç Yorumu
Aşurenin yanında ceviz yiyip süt için!
Aşurenin yanında ceviz yiyip süt...
Bu bitki cinsel isteksizlikten, kısırlığa her derde deva!
Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor
banner468

Yıldız Tilbe'nin cevabı Acun Ilıcalı'yı kendinden geçirdi

O Ses Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında Acun, Yıldız'a "Neden seni seçsin?" diye sorunca Yıldız, "Doğru neden beni seçsin" dedi. Yıldız'ın cevabı stüdyoyu kırdı geçirdi

Yıldız Tilbe'nin cevabı Acun Ilıcalı'yı kendinden geçirdi

O Ses Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında Acun, Yıldız'a "Neden seni seçsin?" diye sorunca Yıldız, "Doğru neden beni seçsin" dedi. Yıldız'ın cevabı stüdyoyu kırdı geçirdi

11 Ekim 2017 Çarşamba 11:45
Yıldız Tilbe'nin cevabı Acun Ilıcalı'yı kendinden geçirdi
banner404

O Ses  Türkiye'nin pazar günü yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanın yayınlandı. Acun'la Yıldız arasındaki diyalog stüdyo kırdı geçirdi.

"NEDEN BENİ SEÇSİN?"

Yarışmacıyı ikna etmek için ne yapacak diye Yıldız'a soru yönelten Acun, Yıldız'ın "Beni niye seçsin" cevabı karşısında gülmekten öldü.

YENİ BÖLÜM PAZAR GÜNÜ

O Ses  Türkiye'nin kahkaha dolu yeni bölümü pazar akşam 20.00'da TV8 ekranlarında olacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 11.10.2017 11:47
Anahtar Kelimeler:
O Ses TürkiyeAcun IlıcalıYıldız Tilbe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Cinsellik yoksa ilişkide durmam" demişti, şansını son kez deneyecek
"Cinsellik yoksa ilişkide durmam" demişti, şansını son kez deneyecek
Çıtır sevgiliyle aşıklar şehrinde evlenecek
Çıtır sevgiliyle aşıklar şehrinde evlenecek
'Evden çıkamıyorum' deyip, kavga ettiği komşusuna tazminat davası açtı
'Evden çıkamıyorum' deyip, kavga ettiği komşusuna tazminat davası açtı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim