Yıldız Tilbe'nin cevabı Acun Ilıcalı'yı kendinden geçirdi

O Ses Türkiye'nin pazar günü yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanın yayınlandı. Acun'la Yıldız arasındaki diyalog stüdyo kırdı geçirdi.
"NEDEN BENİ SEÇSİN?"
Yarışmacıyı ikna etmek için ne yapacak diye Yıldız'a soru yönelten Acun, Yıldız'ın "Beni niye seçsin" cevabı karşısında gülmekten öldü.
YENİ BÖLÜM PAZAR GÜNÜ
O Ses Türkiye'nin kahkaha dolu yeni bölümü pazar akşam 20.00'da TV8 ekranlarında olacak.
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