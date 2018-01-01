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Yıldız Tilbe’den Sezen Aksu açıklaması!

Yıldız Tilbe, 25 yıl küs kaldığı Sezen Aksu'yu geçtiğimiz gün Kanlıca'daki evinde ziyaret etmişti

Yıldız Tilbe’den Sezen Aksu açıklaması!

Yıldız Tilbe, 25 yıl küs kaldığı Sezen Aksu'yu geçtiğimiz gün Kanlıca'daki evinde ziyaret etmişti

01 Ocak 2018 Pazartesi 10:51
Yıldız Tilbe’den Sezen Aksu açıklaması!
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SÖZCÜNÜN haberine göre; şarkıcı Yıldız Tilbe, yılbaşı sahnesi için Hilton otelindeydi, Tilbe buradan Sezen Aksu'yla ilgili bir düzeltme yaptı. 
Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tilbe, kırmızı şık bir kıyafetle göz kamaştırdı.
2017 yılının kendisi için iyi geçtiğini dile getiren Tilbe, 2018 yılının ise daha iyi geçmesini istedi. Ünlü sanatçı Sezen Aksu, olan 25 yıllık küslüğü hakkındaki sorulara ise “Biz aslında küs değildik sadece görüşemiyorduk ben de ona güzel bir hediye götürdüm. Bazı haberlerde çikolata yazdı ama çikolata değildi değerli bir şeydi. Yani sonuçta bir araya geldik” dedikten sonra sahne performansına gecen Tilbe, “Delikalım, Cabuk olalım Aşkım” yanı sıra eski şarkılarından oluşan güzel bir performans sergiledi.
 
Geri sayıma başladığında ise ünlü sanatçı, hem dans ederek hemde gelen misafirlerle hep bir ağızdan şarkılarına eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Yıldız TilbeSezen AksuKanlıca
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