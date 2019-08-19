Yıldız Tilbe’den duyarlı paylaşım

YILDIZ Tilbe, ülkemizin çeşitli yerlerinde peş peşe çıkan yangınlardan sonra sosyal medya hesabından “Memlekette ağaç koymadılar” diyerek tepki gösterdi.

İSYAN ETTİ!

Muğla, İzmir ve Hatay’a peş peşe çıkan yangınlar Yıldız Tilbe’yi isyan ettirdi. Yıldız Tilbe,yaptığı paylaşıma “Muğla da yangın varmış, memlekette ağaç koymadılar. Allah razı olmasın, ağaçların ağzı dili yok, kaçamazlar da. İçinde yaşayan bin bir çeşit canlı diri diri yanıyor. Allah yanlarına koymasın, amin” diyerek sitem etti.