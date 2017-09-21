'Yıldız Tilbe intihar etti' haberlerine açıklama

YILDIZ Tilbe'nin intihar ettiğine yönelik haberlerin paylaşılmasının ardından sanatçının hayranları büyük bir şok yaşadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yıldız Tilbe'nin menajeri Haluk Şentürk, iddiaları yalanladı:
"Kendisiyle 15 dakika önce konuştum. Yıldız Tilbe bana "Kim çıkarıyor bu haberleri. Ben de çok şaşkınım. Ayıp ediyorlar." dedi."
Öte yandan, yapımcı Armağan Çağlayan da Twitter'dan "Yıldız Tilbe haberi külliyen yalan. Şimdi konuştum, dipçik gibi. Kim uydurduysa bir tarafından uydurmuş" açıklamasında bulundu.
YILDIZ TİLBE'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Yıldız Tilbe de olayın ardından Twitter'dan açıklama yaptı ve "Hakkımda yanlış haber yapan gazete ve gazetecileri kınıyorum ve mesleklerini şerefleriyle yapmalarını öneriyorum. Hakımda yanlış haber yapan gazete ve haberin yalan içeriği için avukatım hukuki yollara başvuracaktır. Allah iftiradan korusun , haberinizin tamamı iftira..." açıklamalarında bulundu.
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