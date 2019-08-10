Yıldız Tilbe, ilginç sahne kıyafetiyle konsere damga vurdu
Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşan Yıldız Tilbe ilginç sahne kıyafeti ve danslarıyla konsere damga vurdu.
MAGAZİN 10.08.2019, 09:01 Orçun Sarı
TÜRK popunun yıldız sanatçısı Yıldız Tilbe, Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam ünlü şarkıcı sahneye çıktı.
İLGİNÇ KIYAFETİYLE SEYİRCİLERİ ŞAŞIRTTI
Dansları ve şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcı, sahnede giydiği kıyafetle de dikkat çekti. Yırtık kot şortu ve papyon şeklindeki askılı bluzuyla sahneye çıkan Tilbe'nin kostümü seyircileri şaşırttı.
SILA'YA DESTEK VERDİ
Konserden bir gün önce Akmerkez'de görüntülenen Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde konserde şarkılarını oturarak söyleyen Sıla'ya seyirciler tarafından tepki gösterilmesini doğru bulmadığını söyledi.
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