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20 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
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Yıldız Tilbe için günler sonra suskunluğunu bozdu

O Ses Türkiye programında Yıldız Tilbe ile tartıştığı iddialarını yalanlayan Gökhan Özoğuz, "Hepimiz ırkçı olabiliriz, Yıldız olamaz'" dedi

Yıldız Tilbe için günler sonra suskunluğunu bozdu

O Ses Türkiye programında Yıldız Tilbe ile tartıştığı iddialarını yalanlayan Gökhan Özoğuz, "Hepimiz ırkçı olabiliriz, Yıldız olamaz'" dedi

20 Ekim 2017 Cuma 11:49
Yıldız Tilbe için günler sonra suskunluğunu bozdu
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ATHENA Gökhan ile  Yıldız Tilbe'nin jüri koltuğuna oturduğu 'O Ses  Türkiye' programında ırkçılık nedeniyle kavga ettikleri iddia edilmişti.

"NE TARTIŞMA OLMUŞTUR NE DE..."

Tilbe kendisi için yapılan 'ırkçılık' tabirini kabul etmezken olayın diğer kahramanı Özoğuz'dan yanıt geldi.  Bebek'te görüntülenen şarkıcı, "Ne tartışma olmuştur ne de  Yıldız Tilbe ırkçı bir insandır. Hepimiz ırkçı olabiliriz, Yıldız olamaz'" dedi.

PARAYI TOPRAĞA GÖMDÜLER

Gökhan-Hakan Özoğuz kardeşler, Kazdağları'nın eteklerindeki  Bayramiç İlçesi'nde birer tarla satın aldı. Gökhan'ın Dağahmetçe Köyü'nde 800 dönüm, Hakan'ın ise 75 dönüm tarla aldığı öğrenildi.

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Türkiye CumhuriyetiGökhan ÖzoğuzYıldız TilbeGökhan HakanBayramiç
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