Yıldız Tilbe için günler sonra suskunluğunu bozdu

ATHENA Gökhan ile Yıldız Tilbe'nin jüri koltuğuna oturduğu 'O Ses Türkiye' programında ırkçılık nedeniyle kavga ettikleri iddia edilmişti.
"NE TARTIŞMA OLMUŞTUR NE DE..."
Tilbe kendisi için yapılan 'ırkçılık' tabirini kabul etmezken olayın diğer kahramanı Özoğuz'dan yanıt geldi. Bebek'te görüntülenen şarkıcı, "Ne tartışma olmuştur ne de Yıldız Tilbe ırkçı bir insandır. Hepimiz ırkçı olabiliriz, Yıldız olamaz'" dedi.
PARAYI TOPRAĞA GÖMDÜLER
Gökhan-Hakan Özoğuz kardeşler, Kazdağları'nın eteklerindeki Bayramiç İlçesi'nde birer tarla satın aldı. Gökhan'ın Dağahmetçe Köyü'nde 800 dönüm, Hakan'ın ise 75 dönüm tarla aldığı öğrenildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.