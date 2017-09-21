Yıldız Tilbe'den sert açıklama

SANATÇI Yıldız Tilbe , hakkında dün akşam saatlerinde evinde hap içmek suretiyle yaşamına son vermek istediği yönündeki haberleri yalanladı. Yıldız Tilbe, hakkında çıkan intihar etti yönündeki haberlerini kişisel Twitter hesabından yalanladı. Tilbe, yaptığı açıklamada "Hakkımda yanlış haber yapan gazete ve gazetecileri kınıyorum ve mesleklerini şerefleriyle yapmalarını öneriyorum" dedi.

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