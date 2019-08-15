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Yıldız Tilbe'den Hadise'ye sert sözler: Sahne babasının malı değil!

Yıldız Tilbe ''Hadise, Harbiye Açıkhava konseri sonrasında 'Mekanın sahibi geldi' dedi. Katılıyor musunuz?'' sorusuna şu cevabı verdi:

MAGAZİN 15.08.2019, 12:28 Toygar Dim
Yıldız Tilbe'den Hadise'ye sert sözler: Sahne babasının malı değil!
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''SAHNE kimsenin babasının malı değil. Hepimizin ortak malı. O an kim konser veriyorsa, sahne onundur. Hepimiz starız. Kimine göre Tarkan, kimine göre Sibel Can, kimine göre de ben starım.''

Fatih Ürek ise Hadise'nin iddialı çıkışı için ''Mekanın gerçek sahibi Sezen Aksu ve Ajda Pekkan'dır. Hadise espri yapmak istemiştir'' yorumunu yaptı.

#Tarkan #sibel #can #fatih #ürek #Hadise #Sezen #Aksu #ajda #pekkan
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