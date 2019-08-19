Yıldız Tilbe çılgına döndü: Allah yanlarına koymasın!

USTA sanatçı Yıldız Tilbe, ülkenin çeşitli yerlerinde peş peşe çıkan yangınlardan sonra sosyal medya hesabından "Memlekette ağaç koymadılar" diyerek tepki gösterdi.

"ALLAH YANLARINA KOYMASIN"

Muğla, İzmir ve Hatay'a peş peşe çıkan yangınlar Yıldız Tilbe'ye isyan ettirdi. Yıldız Tilbe, attığı tweette "Muğla da yangın varmış, memlekette ağaç koymadılar. Allah razı olmasın, ağaçların ağzı dili yok, kaçamazlar da. İçinde yaşayan bin bir çeşit canlı diri diri yanıyor. Allah yanlarına koymasın, amin" diyerek sitem etti. Tilbe bir başka tweette ise "Cennet niye yeşil , yeşil ağaçları yakan cennet yüzü görür mü, görmesin"dedi.