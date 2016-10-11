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Yıldız Tilbe 8 yıl sonra ilk kez açıkladı!

Yıllar önce katıldığı İBO Show'da İbrahim Tatlıses'le sert bir kavga yaşayan Yıldız Tilbe, kimseye kırgınlığı olmadığını açıkladı

Yıldız Tilbe 8 yıl sonra ilk kez açıkladı!

Yıllar önce katıldığı İBO Show'da İbrahim Tatlıses'le sert bir kavga yaşayan Yıldız Tilbe, kimseye kırgınlığı olmadığını açıkladı

11 Ekim 2016 Salı 13:04
Yıldız Tilbe 8 yıl sonra ilk kez açıkladı!
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ŞARKICI Yıldız Tilbe, 8 yıldır küs olduğu İbrahim Tatlıses’le ilgili 'Renkli Sayfalar' mikrofonlarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses’i affettiğini söyledi. 
Bundan 8 yıl önce İBO Show’da Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses arasında canlı yayında büyük bir kavga yaşanmıştı. Programda Tatlıses “‘Abi beni dövüyorlar gel beni kurtar’ dedin ben de geldim seni o p…venklerin elinden aldım” demiş Yıldız Tilbe de bu ifadelere sert çıkmıştı. 8 yıl aradan sonra yaşanan bu kavga sorulunca Yıldız Tilbe’den dikkat çekici açıklamalar geldi. Tilbe şunları söyledi: 
“Hiç kimseyle dargınlığım yok! Hiç kimseyle dargınlığı sürdürmeye değmez. Hayat o kadar uzun değil. Eğer ölümsüz olsaydım kimseyle konuşmazdım. Tatlıses’in albümü hayırlı uğurlu olsun. Herkes kendi bayrağını taşıyor. Onun gibi bir ses daha gelir mi? Herkesten bir tane var.”
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Son Güncelleme: 11.10.2016 13:12
Anahtar Kelimeler:
Yıldız TilbeİBO Showİbrahim Tatlıses
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