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Yıldız'ın Acun'dan alacağı haftalık ücret belli oldu

Sibel Can'ın yerine O Ses Türkiye jürisine dahil olan Yıldız Tilbe'nin, haftalık ücreti öğrenildi

Yıldız'ın Acun'dan alacağı haftalık ücret belli oldu

Sibel Can'ın yerine O Ses Türkiye jürisine dahil olan Yıldız Tilbe'nin, haftalık ücreti öğrenildi

07 Ekim 2017 Cumartesi 09:50
Yıldız'ın Acun'dan alacağı haftalık ücret belli oldu
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O Ses  Türkiye'nin yeni sezonda  Sibel Can'ın yerine jüri koltuğuna oturan  Yıldız Tilbe'nin aldığı ücret belli oldu.

KADRO İDDİALI

Türk müziğinin sevilen ismi  Yıldız Tilbe'ye  Murat Boz,  Gökhan Özoğuz ile son sezonun şampiyonu  Hadise eşlik edecek.

YILDIZ TİLBE 70 BİN TL ALACAK

Yarın akşam ilk bölümü yayınlanacak olan O Ses  Türkiye'de  Yıldız Tilbe'nin alacağı ücret merak konusuydu. Ünlü sanatçı her hafta 70 bin TL alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye CumhuriyetiHadise AçıkgözGökhan ÖzoğuzAcun IlıcalıYıldız Tilbe
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