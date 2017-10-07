Yıldız'ın Acun'dan alacağı haftalık ücret belli oldu

O Ses Türkiye'nin yeni sezonda Sibel Can'ın yerine jüri koltuğuna oturan Yıldız Tilbe'nin aldığı ücret belli oldu.
KADRO İDDİALI
Türk müziğinin sevilen ismi Yıldız Tilbe'ye Murat Boz, Gökhan Özoğuz ile son sezonun şampiyonu Hadise eşlik edecek.
YILDIZ TİLBE 70 BİN TL ALACAK
Yarın akşam ilk bölümü yayınlanacak olan O Ses Türkiye'de Yıldız Tilbe'nin alacağı ücret merak konusuydu. Ünlü sanatçı her hafta 70 bin TL alacak.
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