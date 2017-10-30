Yıldız'dan dedikodulara son noktayı koyan hareket

TV 8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'ye Athena Gökhan ile Yıldız Tilbe damga vurmaya devam ediyor.

GÖKHAN'I ŞAŞIRTAN SEVGİ GÖSTERİSİ

Yaptıklarıyla sürekli ilgiyi üzerlerine toplayan ikili son yayınlanan bölümde de en çok konuşulan isimler oldu. Bir yarışmacıyla ilgili Yıldız Tilbe'ye bir şeyler söyleyen Gökhan, Tilbe'nin sevgi gösterisi karşısında şaştı kaldı.

YANAKLARINI SIKMAYA BAŞLADI

Gökhan'ın yanaklarını bir anda sıkmaya başlayan Tilbe oldukça ilginç görüntüler verirken, izleyicler gülme krizine girdi.