Yılbaşını evde geçirecek erkeklere kıyafet önerdi: Etek giysinler

ŞARKICI, soru-cevap videosunda "Geçen yılbaşından bu yana hayatınızda neler değişti?" sorusuna, "Geçen yılbaşından bu yana değil ama beş yılbaşı önce Beren Saat ile tanıştım, o hayatımın en önemli sürprizlerinden biriydi. Geçen seneyle pek aram yok, tatsız buldum." yanıtını verdi.

"TOMBALALAR OYNAR, TELEVİZYON SEYREDERİZ"

Doğulu, "Yılbaşı akşamları olmazsa olmazlarınız neler?" sorusunu ise, "Yıllardır her sene annemin yanına gitmeye özen gösteririm. Kardeşlerim Ozan ve Canan da aynı şekilde. Bir arada olmayı severiz. Tombalalar oynar, televizyon seyrederiz." şeklinde yanıtladı.

"HİÇ ETEK GİYMEMİŞ ADAMLAR ETEK GİYSİN"

Yılbaşını evinde geçireceklere kıyafet önerisinde de bulunan Kenan Doğulu "Hiç etek giymemiş adamlar etek giysin" yanıtını verdikten sonra kahkalar attı.