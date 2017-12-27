Yılbaşı gecesi O Ses'e çıkacak iki bomba isim daha belli oldu

BEŞİKTAŞ'IN yıldız golcüsü Cenk Tosun, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için sahneye çıkarak şarkı söyledi. Görüntüler sosyal medyaya sızdı.
CENK'İN PERFORMANSI MERAK KONUSU
Cenk Tosun'un "O Ses Türkiye" programının yılbaşı bölümü için şarkı söylediğine dair görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntünün paylaşılmasının ardından Cenk'in performansı merak konusu oldu.
YILMAZ VURAL DA SAHNE ALIYOR
Cenk Tosun'a ek olarak futbol dünyasının renkli ismi, deneyimli teknik adam Yılmaz Vural da programda sahne alacak.
Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural;
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