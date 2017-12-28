Yılbaşı çekimlerinin görüntüsü sızdı! Aleyna söylüyor, Şeyma oynuyor

O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı , genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin de yılbaşı gecesi yer alacağını duyurmuştu. Ardından Aleyna'nın, 'Sen Olsan Bari' şarkısını seslendirdiği görüntüleri sızdı. Görüntülerde Aleyna şarkısını söylerken Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma'nın dans ettiği de görülüyor.

ACUN Ilıcalı, 'O Ses Türkiye ' çekimden bazı anları Instagram hesabından paylaşıyor. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük ilgi görüyor. Programa Aleyna Tilki'nin şarkı söylediği anlarda Şeyma Subaşı 'nın dansı damga vurdu.

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